Apple Intelligence: Start in Deutschland wohl erst 2025 geplant

Apple kündigte mit iOS 18 die Apple Intelligence an, die eigene Vision einer KI für die Produkte von Apple. Partner ist OpenAI und Apple-Nutzer bekommen die von ChatGPT bekannte Technik – kostenlos. Und auch Apple zahlt dafür derzeit nichts.

Mark Gurman von Bloomberg hat sich umgehört und erfahren, dass Apple keinen Cent an OpenAI zahlt. Man glaubt vielmehr, dass die neue Nutzergruppe der große Mehrwert sei. Und wie möchte Apple überhaupt mit KI das große Geld verdienen?

Apple iOS bekommt mehrere KI-Dienste

Apple wird mehrere KI-Dienste in iOS implementieren, bis Ende des Jahres soll noch Gemini von Google folgen. Langfristig könnte es sehr wichtig sein, dass man der KI-Standard auf dem iPhone ist, dafür wird Apple dann viel Geld verlangen.

Man kann sich das also wie bei der Suche vorstellen, hier zahlt Google auch sehr viel Geld an Apple, um (wenn auch nicht mehr in der EU) der Standard zu sein. Es wird aber wohl noch eine Weile dauern, bis die Apple Intelligence bei uns startet.

Apple Intelligence vorerst auf Englisch

Zum einen hat Apple bereits bestätigt, dass sie mit iOS 18 im Herbst zunächst als Beta starten wird, aber laut Quelle werden erst 2025 weitere Sprachen folgen. In diesem Jahr wird es das neue Siri also nur in Englisch und nicht Deutsch geben.

