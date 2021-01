Apple iOS 14: Google hält App-Updates nicht bewusst zurück

Diese Woche machte Google mit den iOS-Apps die ein oder andere Schlagzeile, denn die (meisten) Apps wurden seit dem 7. Dezember nicht mehr aktualisiert. Der Grund für die Aufregung: Seit dem 8. Dezember muss man angeben, welche Daten gesammelt werden. Es wurde vermutet, dass Google das vermeiden möchte.

Google will Apps jetzt aktualisieren

Doch langfristig ist sowas natürlich nicht möglich, denn irgendwann muss Google mal ein Update bei Apple einreichen und seit dem 8. Dezember ist es Pflicht diese Angabe zu treffen. Nutzer werden dann im App Store informiert welche Daten die App sammelt und bald folgt auch noch ein Tracking-Hinweis bei den Apps.

Bei TechCrunch hat man eine Stellungnahme von Google erhalten und dort heißt es, dass Apps wie Gmail entweder diese oder kommende Woche ein Update bekommen werden. Vielleicht hat Google die Updates hinausgezögert, doch ein Grund könnten auch die Feiertage gewesen sein – da arbeitet man weniger.

Sollte Google die Updates hinausgezögert haben, um den Berichten (die es am Anfang durchaus gab) aus dem Weg zu gehen, dann ging das nach hinten los. Die iOS-Apps von Google bekommen aktuell besonders viel Aufmerksamkeit und das wird dann sicher auch nach den Updates in den nächsten Tagen so sein.

