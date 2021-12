Apple iOS 15.2 und mehr: Letzte große Update-Welle für 2021 steht an

Apple wird sich mit einigen großen Updates in die Weihnachtszeit verabschieden, denn heute wurde der Release Candidate von iOS 15.2 veröffentlicht. Man kann also davon ausgehen, dass das größere Update in den nächsten Tagen kommen wird.

Mit iOS 15.2 kommen der Apple Music Voice Plan, der App Privacy Report und es gibt noch einige kleinere Neuerungen und natürlich viele Optimierungen. Neben iOS 15.2 stehen auch iPadOS 15.2, watchOS 8.3 und macOS 12.1 demnächst an.

Neue und noch fehlende Features

Es gibt zwar einige neue Features, die mit iOS 15 nicht angekündigt wurden (wie eine Übersicht der getauschten Teile in den Einstellungen), aber leider ist die Liste der eigentlich geplanten Funktionen mit dieser Version weiterhin nicht fertig.

Es fehlt noch „Universal Control“ als letztes großes Feature. Damit wird es möglich einen Mac über ein iPad oder umgekehrt zu steuern. Die Funktion kommt dann also erst 2022 und mal schauen, ob sie überhaupt mit iPadOS 15.3 einziehen wird.

