Apple iOS 17.2 kommt und behebt WLAN-Probleme

Apple schickte letzte Woche die erste Beta von iOS 17.2 ins Rennen und wird das große Update vermutlich Ende November oder Anfang Dezember für alle Nutzer verteilen. Neben neuen Funktionen gibt es dann auch viele Fehleroptimierungen.

Dazu gehört auch das Ende von Problemen mit WLAN beim iPhone, über das ein paar Nutzer seit iOS 17 klagen. Apple spricht davon, dass es mit iOS 17.2 ein paar „Softwareänderungen (gibt), die dieses Problem (mit WLAN) behoben haben“.

Falls ihr also seit iOS 17 unzufrieden mit der WLAN-Verbindung bei eurem iPhone seid, was mir jetzt nicht aufgefallen wäre, dann dürfte iOS 17.2 helfen. Mal schauen, was die Beta-Nutzer berichten, da habe ich bisher kein Feedback dazu gesehen.

