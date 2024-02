Apple iOS 17.3.1 kommt: Wichtiges Update noch im Februar erwartet

Apple kündigte Ende Januar mit iOS 17.4 ein sehr großes Update für das iPhone an, aber sprach auch davon, dass es erst im März erscheint. Doch das letzte größere Update, also iOS 17.3, läuft wohl nicht ganz so rund, wie man sich das erhofft.

Apple iOS 17.3.1 nächste Woche erwartet

Daher wird Apple wohl bald iOS 17.3.1 nachreichen, wie MacRumors berichtet. Die Quelle war in den letzten Monaten sehr zuverlässig bei diesen Meldungen. Solche Updates werden meist ohne Beta-Phase veröffentlicht, da es keine Features gibt.

Apple dürfte hier ein paar kritische Sicherheitslücken oder Fehler beheben, die Details zu iOS 17.3.1 haben wir aber noch nicht. Wir wissen auch nicht, wann das Update kommt, aber Anfang kommender Woche wäre wohl ein guter Zeitpunkt.

PS: Ein Punkt-Punkt-Update nach dem größeren X.3-Update, welches meistens im Januar kommt, ist im Februar nicht ungewöhnlich. Apple verteilte so ein Update in den letzten Jahren oft in der zweiten Februarwoche, ich rechne am 12.02. damit.

