Apple iOS 17.4 und die neuen Stores: Urlaub kann Probleme machen

Apple veröffentlichte gestern iOS 17.4 und damit starten jetzt auch Alternativen für den App Store in der EU. Allerdings nur in der EU, denn Apple möchte diese Option nicht weltweit anbieten, das würde einen zu hohen Gewinneinbruch bedeuten.

Man benötigt also eine Apple ID aus einem Land in der EU, man muss die Region auf das Land eingestellt haben und man muss sich physisch in diesem Land laut Apple befinden. Apple prüft das. Doch was, wenn man mal in einem Urlaub ist?

Kein Problem, er darf nur nicht zu lange sein. Ist man längere Zeit weg, dann wird der alternative Store gesperrt und man kann keine Apps mehr herunterladen oder aktualisieren. Die Apps lassen sich allerdings weiterhin nutzen, so Apple. Was ist „kurzzeitig“? Das sagt Apple nicht, es dürften aber eher Wochen als Monate sein.

Wenn du die Europäische Union kurzzeitig verlässt, hast du für eine Übergangsfrist weiterhin Zugriff auf alternative App-Marketplaces. Wenn du dich zu lange außerhalb der EU aufhältst, verlierst du den Zugriff auf einige Funktionen, einschließlich der Installation neuer alternativer App-Marketplaces. Apps, die du auf alternativen App-Marketplaces installiert hast, funktionieren weiterhin, können aber nicht von dem Marketplace aktualisiert werden, von dem du sie heruntergeladen hast.

Apple Pencil 3: Neuer Stift für das iPad Pro 2024 Apple soll nach vielen Jahren mal wieder einen neuen Apple Pencil geplant haben, angeblich sehen wir mit dem neuen iPad Pro für 2024 die dritte Generation davon. Das hat laut […]6. März 2024 JETZT LESEN →

-->