Apple iOS 17.5 kommt mit wichtiger Änderung in der EU

Mit iOS 17.4 öffnete sich Apple für andere App Stores und mit iOS 17.5 geht man den nächsten Schritt. Apple wird wie angekündigt „echtes“ Sideloading anbieten.

Was ist das? Das ist die Möglichkeit, um Apps außerhalb eines Stores (also direkt über die Webseite eines Entwicklers) herunterzuladen. Diese Woche veröffentlichte Apple die erste Beta von iOS 17.5 und da ist diese Änderung in der EU enthalten.

Apple macht Sideloading extrem unattraktiv

Doch Apple wäre nicht Apple, wenn sie das (wie bei iOS 17.4) nicht so komplex wie möglich für Entwickler angehen würden. Ihr wollt eine App außerhalb des App Store anbieten? Gut, aber ihr müsst dennoch im Entwicklerprogramm von Apple sein.

Es reicht aber nicht, wenn ihr euch dort anmeldet, man muss schon zwei Jahre aktiv sein. Ok, das reicht doch dann aber? Nein, eure App muss im letzten Jahr über eine Million Downloads in der EU erzielt haben. Dann ist Apple gnädig mit euch.

Apple hat noch weitere Bedingungen, die es so komplex und aufwändig machen, dass man die App am Ende auch einfach im App Store einreichen kann. Was das Ziel von Apple ist, keine Frage. Ihr wollt dennoch diesen Weg gehen? Schwierig.

Sideloading kann bei Apple sehr teuer werden

Die sogenannte „Core Technology Fee“ von Apple greift nämlich auch hier, denn sobald eine App über eine Million Downloads erzielt, kostet das Geld. Und da man eine Million Downloads benötigt, damit das überhaupt geht, rechnet Apple natürlich damit, dass diese Entwickler zahlen müssen. Übrigens auch bei kostenlosen Apps.

Solltet ihr also eine kostenlose App außerhalb des Stores über eine Webseite von euch anbieten wollen, die dann plötzlich viele Millionen Downloads erzielt, dann kostet euch das eine Millionensumme. Ganz egal, ob diese App kostenlos für alle ist.

Klingt unfair? Richtig, daher hat die EU bereits eine Untersuchung eingeleitet und ich bin gespannt, ob man diese Vorgehensweise von Apple durchwinkt. Vermutlich nicht.

Apple plant mehrere neue AirPods für Ende 2024 Apple soll neue AirPods für das Jahr geplant haben, das haben wir schon häufiger gehört. Es war sogar davon die Rede, dass Apple bei den AirPods 4 mit einer sehr […]2. April 2024 JETZT LESEN →

-->