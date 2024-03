Apple iOS 17.5 dürfte neue Option für Drittanbieter-Apps mitbringen

Apple veröffentlichte vor ein paar Tagen mit iOS 17.4 ein Update, welches erstmals Alternativen für den App Store zulässt. Allerdings nur, wenn man als Entwickler den Weg über Apple geht. Das reicht der EU noch nicht aus, daher kommt bald mehr.

Heute hat Apple neue Optionen für Entwickler in der EU angekündigt, dazu gehört auch die Option, dass man Drittanbieter-Apps direkt auf der eigenen Seite für die Nutzer zum Download anbieten kann. So eine Option gibt es bei Android bereits.

Diese Neuerung wird jedoch erst später „in diesem Frühjahr“ kommen, so Apple, wir rechnen also erst mit iOS 17.5 und noch nicht beim kommenden Mini-Update damit. Die erste Beta von iOS 17.5 dürfte dann auch diese Woche online gehen.

Mit der Web-Distribution, die mit einer Softwareaktualisierung in diesem Frühjahr verfügbar sein wird, können autorisierte Entwickler ihre iOS-Apps direkt von einer eigenen Website aus an EU-Nutzer verteilen. Apple wird autorisierten Entwicklern Zugang zu APIs gewähren, die die Verteilung ihrer Apps über das Web erleichtern, sich in Systemfunktionen integrieren, die Apps der Nutzer sichern und wiederherstellen und vieles mehr.