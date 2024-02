Apple iOS 18 kommt: Neue Features und ein erstes Konzept

Apple wird uns vermutlich im Juni zeigen, wohin die Reise von iOS 18 geht und es soll in diesem Jahr das „größte Update“ in der Geschichte des iPhones werden.

KI steht dabei unter anderem im Fokus und Mark Gurman hat jetzt erneut in seinem Newsletter für Bloomberg betont, dass da einiges für Siri und Spotlight geplant ist und Apple ein LLM (Large Language Model) trainiert. Die Details fehlen uns aber weiterhin, wir wissen also nicht, wie die Neuerungen in iOS 18 konkret aussehen.

Apple iOS 18: Konzept mit guten Ideen

Dafür gibt es jetzt ein neues Konzept, welches sich ein paar Gedanken macht und mal überlegt, was bei iOS fehlt und was man mit iOS 18 optimieren könnte. Sowas gab es früher häufig bei großen Updates, irgendwie hat das aber nachgelassen.

Bei Konzepten muss man oft aufpassen, da die Designer keine Grenzen haben, in diesem Fall ist es aber ein durchaus „realistisches“ Konzept. Ich möchte nur eine Funktion und diese wünsche ich mir seit Jahren: App-Icons in der unteren Hälfte.

Ich packe mir meinen Homescreen nicht von oben bis unten mit Icons voll und da die App-Icons von oben nach unten angeordnet werden, erreicht man viele nicht so gut mit dem Daumen. Das macht Android wesentlich besser und ich hoffe, dass das irgendwann auch mit iOS möglich ist. Vielleicht sehen wir das ja mit Apple iOS 18.

