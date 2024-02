Apple iPhone 15 Pro im Test: Mein Fazit nach (fast) einem halben Jahr

Das Apple iPhone 15 Pro begleitet mich jetzt seit fast einem halben Jahr im Alltag, am Anfang auch in Kombination mit dem Max-Modell, mittlerweile nur noch als kompaktes Flaggschiff. Nach so einer Zeit ziehe ich daher gerne mal ein Fazit.

In diesem Beitrag gehe ich allerdings nicht mehr auf alle Punkte ein, die ich sonst bei einem „normalen“ Review aufnehme, das ist jetzt ein sehr subjektives Fazit mit ein paar Dingen, die mir langfristig bei der iPhone-Generation aufgefallen sind.

Video: Apple iPhone 15 Pro im Langzeit-Test

Apple iPhone 15 Pro: Meine 7 Stichpunkte

Ein Highlight ist das „neue“ Design , denn es ist dank Titan etwas leichter geworden und das macht einen spürbaren Unterschied im Alltag. Außerdem ist es jetzt „weicher“ in der Hand, da die Kanten nicht mehr so scharf sind und wir haben eine komplett matte Optik, was mir gefällt. So darf es gerne eine ganze Weile bleiben.

USB C war schon länger auf meiner Wunschliste und ist eine Bereicherung im Alltag, damit habe ich mich endgültig von Lightning getrennt und kann einen einheitlichen Standard nutzen. Der Schritt zu USB 3.0 war in dieser Preisklasse auch überfällig und viel mehr muss ich dazu nicht sagen, danke EU.

Die Kamera ist für mich gut und ausgereift, der Schritt zu 24 MP bei der Hauptkamera (statt wie vorher 12 MP) ist ein netter Bonus, da ich die Kamera auch oft beruflich nutze und das bei der Bildbearbeitung sehe. Doch Ultraweit und Zoom hinken langsam hinterher und könnten größere Sensoren vertragen, auch die neue Zoom-Kamera des Max vermisse ich im kompakten Pro-Modell, auch wenn ich ehrlich gesagt 3-fach weiterhin 5-fach vorziehe. Ich bin mir also gar nicht mehr so sicher, ob ich wirklich die Telephoto-Kamera möchte. Es steht übrigens im Raum, dass Apple in diesem Jahr den Zoom verbessert und nächstes Jahr dann Ultraweit (beides mit 48 MP).

Apple iPhone 15 Pro: Mein Fazit

Das iPhone ist mittlerweile ein rundes Gesamtpaket und man muss Schwachstellen suchen und selbst dann sind es keine gravierenden Kritikpunkte mehr. Könnte der Zoom mit einem größeren Sensor und 48 MP (wie bei der Hauptkamera) besser sein? Natürlich. Aber der Zoom ist, vor allem der 2-fach digitale, auch jetzt sehr gut.

Apple hat das Pro-Modell angenehm leicht gemacht, die Größe ist weiterhin mein großes Highlight, und ich kann es ganz klar empfehlen. Nur beim Akku habe ich mir durch das 3 nm-Verfahren beim A17 Pro etwas mehr erhofft, denn die zusätzliche Leistung nutze ich nicht, der A18 Pro darf den Fokus gerne voll auf Effizienz legen.

Wie geht es weiter? Ein paar Megapixel mehr hier, ein bisschen mehr Heiligkeit da, es tut sich bei Smartphones nicht mehr viel, da kann man beruhigt kaufen und für viele Jahre zufrieden sein. Ja, das Apple iPhone 16 Pro wird besser, alles andere wäre seltsam, aber man dürfte (vermutlich) keinen großen Sprung verpassen.

Für mich ist das Apple iPhone 15 Pro mal wieder ein größerer Sprung beim iPhone, größer als in den letzten Jahren. Das neue Gewicht, USB C, der Action Button, da ist viel dabei, was mich subjektiv anspricht. Das kann bei euch anders sein, es kann sogar negativ sein, denn einige hängen noch an Lightning oder dem Mute-Switch.

Kurz: Das Apple iPhone 15 Pro ist ein gelungenes iPhone-Upgrade. Mit Blick auf die letzten Jahre ist es seit dem Apple iPhone 13 Pro das für mich beste Upgrade von Apple. Hinzu kommt, dass es im Vergleich zum Vorgänger wieder günstiger ist. Also ja, ich kann es auch nach fast einem halben Jahr im Alltag weiterhin empfehlen.

