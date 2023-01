Das Apple iPad mit 14 Zoll wurde wohl eingestellt

Apple bietet das iPad in vielen Größen an, bisher stand allerdings noch eine ganz neue Größe für das Frühjahr 2023 im Raum: 14,1 Zoll. Doch Apple hat dieses iPad entweder eingestellt oder es kommt deutlich später, so Ross Young bei MacRumors.

Gründe kennen wir keine, aber Ross Young gilt als beste Display-Quelle und kennt die Zulieferer, vermutlich hat Apple also die Massenproduktion für die Panels kurz vorher gestoppt. Dieses iPad könnte irgendwann kommen, aber nicht Anfang 2023.

Nur große iPads für Pro-Nutzer geplant

Vielleicht hat Apple auch erkannt, dass dieses Mittelklasse-iPad mit ca. 14 Zoll doch nicht so gut ins iPad-Portfolio passt. Es soll ja auch ein neues Pro-Modell mit 16 Zoll kommen, vermutlich liegt der Fokus darauf und daher wurde es eingestellt.

Das aktuell größte Apple iPad besitzt 12,9 Zoll, allerdings gibt es das nur als teures Pro-Modell. Ein „preiswertes“ Mittelklasse-iPad mit mehr als 11 Zoll fehlt Apple. Ich bin mir aber allerdings nicht sicher, ob sowas gefragt ist. Ich persönlich würde mich bei den ganz großen iPads an Stelle von Apple auch auf Pro-Nutzer konzentrieren

