Apple plant wohl ein iPad Pro mit 16 Zoll

Die iPads werden immer größer und das trifft nicht nur auf die Displaygrößen der bestehenden iPads zu, die in den letzten Jahren immer wieder gewachsen sind (in diesem Jahr zum Beispiel beim Basis-iPad), es geht auch um ganz neue Größen.

Mittlerweile gibt es zum Beispiel ein iPad Pro mit 12,9 Zoll und kommendes Jahr soll es ein neues Mittelklasse-iPad mit etwa 14 Zoll geben. Dieses Modell könnte im ersten Halbjahr kommen, doch Apple hat noch ein neues Modell für 2023 geplant.

Kommt ein Apple iPad Pro mit 16 Zoll?

Laut The Information arbeitet man an einem neuen iPad mit 16 Zoll und das könnte entweder in Q4 2023 oder Anfang 2024 erscheinen. Dieses Modell soll sich eher an professionelle Nutzer richten, vermutlich ergänzt es also das iPad Pro-Lineup.

Beim iPad Pro steht für die nächste Generation ein großer Schritt mit OLED an, es wäre also möglich, dass man diese Gelegenheit nutzt und das Lineup neu aufstellt. Wobei 16 Zoll schon absurd groß sind, wenn man da nur iPadOS nutzen kann.

Apple müsste das OS für die Tablets spätestens dann mal wieder optimieren und richtiges Multitasking und andere Dinge einbauen. Mir persönlich wäre das viel zu groß, ich hoffe nur auf ein gutes iPad Pro mit 11 Zoll und einem OLED-Display.

