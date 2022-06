Das Apple iPad 2022 setzt endlich auf USB C

Apple trennt sich von Lightning und hat viele Produkte in den letzten Jahren auf USB C umgestellt. Das iPhone, AirPods und anderes Zubehör sind zwar erst 2023 an der Reihe, aber bei den iPads macht Apple schon 2022 den Sack komplett zu.

Laut 9TO5Mac wird das kommende Apple iPad 2022 (also das Basismodell) mit USB C kommen, außerdem gibt es einen Apple A14 und 5G. Man hört auch von einem Retina-Display, welches etwas größer ist – daher habe ich eine Vermutung.

-->

Altes iPad Air als Grundlage für iPad?

Das günstigste iPad war in den letzten Jahren immer ein älteres Modell, was es so schon vorher gab, was man aber abgespeckt hat. Vielleicht gibt es in diesem Jahr also ein neues Design und Apple nutzt das alte iPad Air von 2020 als Vorlage.

Das ist nur eine Vermutung von mir, würde aber gut zu Apple passen. Es würde auch bedeuten, dass endlich der Homebutton verschwindet. Sollte das alles so stimmen, wäre es das größte Update für das iPad in den letzten Jahren, aber es hätte so einen Sprung mal wieder verdient. Falls das stimmt, wird es aber sicher teurer.

Das iPad mit 14 Zoll wird kein Pro-Modell Vor ein paar Tagen haben wir darüber berichtet, dass Apple ein iPad mit 14 Zoll für 2023 geplant hat. Diese Behauptung gab es schon häufiger von guten Quellen. Allerdings hat die Quelle einen Teil ihrer Aussage zurückgezogen, denn Ross Young…15. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->