Apple iPad Air 2024: Gute Nachricht für das Display im neuen Tablet

Apple wird wohl sehr bald ein neues iPad Pro und iPad Air zeigen und während das iPad Pro den Weg zu OLED geht, so ist die große Neuerung ein größeres Display für das iPad Air. Neben 11 Zoll wird es hier angeblich auch erstmals 12,9 Zoll geben.

iPad Air setzt erstmals auf Mini-LEDs

Diese Größe kennen wir bereits, denn Apple nutzt hier vermutlich die alte Basis des iPad Pro, was nicht neu für ein iPad Air wäre. Spannend finde ich aber, dass Apple laut Ross Young das Mini-LED-Panel im großen iPad Air 2024 verwenden möchte.

Apple bietet das aktuelle iPad Pro mit LCD (11 Zoll) und Mini-LEDs (12,9 Zoll) an, da kauft man also kein neues Panel für das große iPad Air ein und nutzt einfach das, was man bereits hat. Dieser Schritt weckt jetzt allerdings eine Hoffnung bei mir.

Falls Apple einfach die alten Panels des iPad Pro weiter einkauft, dann wird man sie hoffentlich auch mit 120 Hz anbieten. Wobei ich Apple auch zutraue, dass diese Panels theoretisch 120 Hz beherrschen, man das aber auf 60 Hz im Air beschränkt.

