Fallout Staffel 2 für Amazon Prime Video bestätigt

Fallout kommt gut an und so kommt es, dass Amazon nur wenige Tage nach dem Start der Serie eine zweite Staffel für Prime Video bestätigt hat. Wobei sowas oft unabhängig vom Erfolg ist, da gerne direkt zwei oder drei Staffeln bestellt werden.

Details zur zweiten Staffel gibt es noch nicht, wir haben auch noch kein Datum für euch, das wird Amazon erst nennen, wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind und man es einschätzen kann. Zahlen zur ersten Staffel hat Amazon übrigens nicht genannt, Rekorde wurden also keine gebrochen, aber sie kam wohl sehr gut an.

Wir haben gerade erst mit der Serie angefangen, bisher gefällt sie aber gut, auch ohne die Spiele wirklich zu kennen, denn die Fallout-Reihe ging bisher an mir vorbei. Neben The Boys gibt es damit eine weitere Serie, die wir bei Amazon Prime Video verfolgen werden, sonst ist da für uns weiterhin nicht so viel vorhanden.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Das Ende von OLED: Sony überrascht beim neuen TV-Flaggschiff Sony hat diese Woche das neue Bravia-TV-Lineup für 2024 vorgestellt und dabei einiges geändert. Es gibt zum Beispiel neue Namen. Den Einstieg macht der Bravia 7, dann kommt der Bravia […]18. April 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->