Apple iPad Air 4 kann bestellt werden

Es hat sich bereits angedeutet, aber Apple hat seltsamerweise dazu geschwiegen und seit der Ankündigung vom iPad Air 4 nur von Oktober gesprochen. Ab sofort ist das Apple iPad Air 4 jedoch offiziell bei Apple zum Vorbestellen verfügbar.

Marktstart ist dann in einer Woche, als ab dem 23. Oktober 2020. Laut Webseite von Apple wird die Version mit LTE übrigens erst „später in diesem Jahr“ auf den Markt kommen, man kann heute also sicher nur die WLAN-Version wählen .

Nachtrag: Ich hätte eben auch die LTE-Version vom iPad Air bestellen können und alle Farben waren mit einem Lieferdatum am 23. Oktober verfügbar.

Ich weiß nicht, warum Apple da so ein Geheimnis um das Datum gemacht hat, der ein oder andere wird das nun sicher verpassen. Das neue Apple iPad Air startet bei 632,60 Euro, basiert auf dem iPad Pro von 2018 und wird in 5 Farben angeboten.

