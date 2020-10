Apple iPhone 12 (Pro) kann ab heute vorbestellt werden

Apple startet heute den Vorverkauf für die neuen iPhones. In diesem Jahr läuft die Sache mit den Vorbestellungen jedoch ein bisschen anders ab. Hier die Details.

Zwei iPhones kommen erst im November

Was vielleicht direkt zum Start wichtig ist: Wer sich für das Apple iPhone 12 mini und Apple iPhone 12 Pro Max interessiert, der muss noch etwas warten. Diese zwei Modelle werden erst ab dem 6. November in Deutschland erhältlich sein.

-->

Beide iPhones sind offiziell ab dem 13. November verfügbar. Das Datum für den Vorverkauf gilt übrigens auch für den Apple HomePod mini, der neue Siri-Speaker wird dann jedoch erst in der Woche ab dem 16. November erhältlich sein.

Apple iPhone 12 und Apple iPhone 12 Pro

Den Anfang machen das Apple iPhone 12 und das Apple iPhone 12 Pro, also die beiden iPhones mit 6,1 Zoll. Diese werden laut Apple heute ab 14 Uhr deutscher Zeit im Apple Online Store für alle zum Vorverkauf verfügbar sein.

Das Apple iPhone 12 Pro startet in Graphit, Silber, Gold und Pazifikblau ab 1.120 Euro und das Apple iPhone 12 startet in Blau, Grün, Weiß, Schwarz und Rot ab 876,30 Euro. Es ist möglich, dass nicht alle Farben und Versionen zum Marktstart kommende Woche verfügbar sein werden, das werden wir beobachten.

Wer die neuen iPhones bestellt, der kann übrigens (für begrenzte Zeit verfügbar) entweder ein kostenloses Jahr bei Apple TV+ oder drei Monate bei Apple Arcade wählen. Wir wissen jedoch nicht, wie lange diese Aktion angeboten wird.

Das neue Zubehör für die iPhones

Und wie sieht es mit dem Zubehör aus? Das MagSafe-Ladegerät, die Ledertasche mit MagSafe und die Silikonhülle und Clear Case für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro werden ebenfalls ab 14 Uhr im Apple Online Store verfügbar sein.

Das normale Ledercase folgt mit der zweiten iPhone-Welle am 6. November und das MagSafe Duo-Ladegerät (für iPhone und Apple Watch) und die Lederhülle mit Loch werden später kommen – da hat Apple noch kein Datum genannt.

Ein Tipp zu den iPhone-Vorbestellungen

Zum Abschluss will ich euch noch einen kurzen Tipp geben, den einige von euch sicher schon kennen. Über die Apple Store App für iOS gehen die Produkte gerne mal etwas früher online. Das muss in diesem Jahr nicht so sein, aber wer ganz sicher gehen möchte, der sollte es über die Webseite und die App versuchen.

Was ist mit dem Apple iPad Air 4?

Es steht im Raum, dass das neue Apple iPad Air 4 ebenfalls ab heute vorbestellt werden kann und ebenfalls nächsten Freitag startet. Das hat Apple bisher aber noch nicht bestätigt, von offizieller Seite heißt es weiterhin „Oktober 2020“.

Falls es vor 14 Uhr keine Pressemitteilung geben wird, dann müssen wir das wohl oder übel nachher spontan beobachten. Falls ihr euch jedoch für das iPad Air 4 interessiert, dann würde ich zur Sicherheit um 14 Uhr im Store vorbeischauen.

Video: Details zum Apple iPhone 12 (Pro)

MagSafe: Die Zukunft des Apple iPhone Apple präsentierte gestern MagSafe für das iPhone und gab bekannt, dass man hier ein komplett neues Ökosystem an Zubehör aufbauen möchte. Die iPhones der 12er-Reihe sind mit Magneten auf der Rückseite ausgestattet, an denen Zubehör haften kann. Das wird auch…14. Oktober 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->