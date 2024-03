Apple iPad Air soll ein OLED-Display bekommen

Apple wird uns wohl in den kommenden Tagen ein neues iPad Air zeigen und geht in diesem Jahr den Schritt zu zwei Versionen. Wir bekommen einmal 11 Zoll, was wir bereits kennen, und neu sind 13 Zoll. Also quasi die Basis des aktuellen iPad Pro.

Das geht in diesem Jahr erstmals den Schritt zu OLED, doch das iPad Air angeblich das nächste Tablet auf der Liste. Wer jetzt überlegt, ob er mit dem Kauf des iPad Air noch wartet, der muss aber lange warten, denn es könnte bis 2028 dauern.

Was ich persönlich aber viel wichtiger fände, jetzt wo das iPad Pro ein besseres Panel hat: 120 Hz im iPad Air. Das startet immerhin bei fast 800 Euro (übrigens noch mit mageren 64 GB) und da wäre der Schritt von 60 zu 120 Hz angebracht.

PlayStation 5 Pro: Sony plant neues „PSSR-Feature“ Sony soll Ende 2024 eine PlayStation 5 Pro geplant haben und wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass immer mehr Entwickler mit einer Einheit versorgt werden. Mit der neuen […]15. März 2024 JETZT LESEN →

-->