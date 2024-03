PlayStation 5 Pro: Sony plant neues „PSSR-Feature“

Sony soll Ende 2024 eine PlayStation 5 Pro geplant haben und wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass immer mehr Entwickler mit einer Einheit versorgt werden.

Mit der neuen Pro-Version gibt es natürlich bessere Hardware, das wird hier keinen überraschen. Wie man jetzt von „Moore’s Law Is Dead“ (YouTube) hört, gibt es eine schnellere GPU, die Dinge bis zu 45 Prozent schneller rendern kann. Dazu kommt schnelleres Ray Tracing, aber das Highlight soll dieses Mal das Upscaling sein.

PlayStation 5 Pro kommt mit PSSR

Wir haben schon gehört, dass Sony diesen Schritt mit der PlayStation 5 Pro plant und das Feature hat einen Namen: PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Hier nutzt man das „PlayStation Machine Learning“ (PSML) für eine noch höhere Auflösung, als mit der schon besseren Hardware möglich wäre. Sony erwähnt auch 8K, auch wenn vermutlich nur sehr wenige Menschen einen TV mit 8K besitzen.

Die Idee ist aber auch eher, dass Inhalte in 1080p in kurzer Zeit auf 4K hochskaliert werden und damit nicht nur schärfer wirken, sondern gleichzeitig auch flüssiger laufen können. Eine PlayStation 5 Pro könnte also die Option mitbringen, dass wir aktuelle PS5-Spiele in 4K-Qualität sehen und dennoch mit 60 fps spielen können.

Da muss man sich derzeit oft entscheiden, was ich schade finde, bei vielen Spielen war die Wahl nicht leicht. Sollte eine Sony PlayStation 5 Pro das vereinen, dann wäre das für mich tatsächlich ein echt gutes Argument für ein Upgrade der Konsole.

Mal schauen, ob das alles stimmt, ob das in der Realität gut funktioniert, ob die Entwickler das annehmen und was so eine PlayStation 5 Pro am Ende kosten wird.

