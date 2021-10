Apple iPad: LG soll OLED-Display entwickeln

Apple will bei den iPads den Schritt zu OLED gehen, das deutet sich in letzter Zeit häufiger an. Den Anfang sollte eigentlich schon ein mögliches iPad Air für 2022 machen, doch dieses OLED-Projekt wurde mittlerweile bekanntlich eingestellt.

iPads mit LTPO-Technologie kommen

In der letzten Meldung war aber auch zu lesen, dass Apple zwei weitere iPads mit OLED-Technologie plant, die gegen 2023/2024 kommen sollen. Hier will man dann sogar die hochwertigen LTPO-Panels (jetzt im iPhone 13 Pro zu finden) verbauen.

Nun hat The Elec erfahren, dass LG Display ein Panel für Apple entwickelt, welches Ende 2023 in Produktion gehen soll. Es ist angeblich 12,9 Zoll groß und das wirft nun eine Frage auf: Was hat Apple vor und wo werden wir die Displays sehen?

Beim Apple iPad Pro mit 12,9 Zoll ist man gerade erst zur Mini-LED-Technologie gewechselt und das steht dann auch 2022 beim Modell mit 11 Zoll an. Ist das aber nur eine Übergangslösung, bis man auch hier ein OLED-Display verbauen kann?

Klingt jedenfalls nicht abwegig, denn die Mini-LED-Panels sind derzeit sicher etwas günstiger, als so ein OLED-Panel mit LTPO-Technologie und 120 Hz, welches dann auch noch 12,9 Zoll groß ist. Ab 2024 kann das jedoch wieder anders aussehen.

