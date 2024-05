Apple iPad mini mit OLED soll Anfang 2026 kommen

Apple hat zwar noch ein neues iPad mini für Ende 2024 oder Anfang 2025 geplant, aber das wird kein großer Schritt und vielleicht gibt es auch nur einen neuen Chip.

Doch das große Upgrade ist bereits in Entwicklung und soll dann endlich auch ein gutes Display bekommen, denn der Schritt zu OLED steht an. Wie man hört, peilt Apple derzeit Anfang 2026 an. Eine ältere Meldung sprach noch von Anfang 2027.

Die OLED-Panels sollen von Samsung Display kommen und 8 Zoll groß sein, bei der Größe tut sich also nichts. Es stand mal im Raum, dass auch um die 9 Zoll kommen könnten, aber damit wäre das „mini“ wohl etwas zu nah am normalen Apple iPad.

Der Schritt zu OLED soll übrigens nicht nur beim iPad mini anstehen, auch das iPad Air wird dann endlich ein besseres Display bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass es „normale“ OLED-Panels sind und kein Ultra Retina XDR Display geplant ist.

