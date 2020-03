Apple iPad Pro 2020: 6 GB RAM, U1-Chip, Wi-Fi 6 und Demo-Video

Apple präsentierte gestern ein neues iPad Pro und wie so oft, kommen Details erst nach und nach ans Licht, da sich Apple auf die Highlights bei der Ankündigung konzentriert.

Wie 9TO5Mac nun herausgefunden hat, werden die neuen Modelle für 2020 alle mit 6 GB RAM ausgestattet sein. Beim iPad Pro 2018 gab es die 6 GB nur für die Modelle mit 1 TB Speicher, die anderen kamen mit 4 GB RAM. Nun gibt es auch die Basisversion mit 128 GB (ja, das könnte bei dem Preis mehr sein) mit 6 GB RAM.

Außerdem hat Apple dem iPad Pro 2020 den U1-Chip spendiert, den wir vom iPhone 11 (Pro) kennen. Allerdings sind dessen Möglichkeiten noch begrenzt. Das dürfte sich wohl mit den AirTags ändern, die für 2020 im Raum stehen, aber das wissen wir nicht.

Ebenfalls mit dabei: Wi-Fi 6 alias 802.11ax und leider weiterhin eine Frontkamera mit 720p. Das trifft auch auf das neue MacBook Air zu. Da wäre es vielleicht langsam an der Zeit, dass man mindestens auf 1080p setzt, aber vielleicht kommt das 2021.

Craig Federighi mit iPad Pro und Magic Keyboard

Ein Highlight vom neuen iPad Pro, welches man auch mit dem iPad Pro von 2018 nutzen kann, ist das Magic Keyboard. Extrem teuer, richtig, aber endlich auch ein Keyboard, was dem iPad gerecht wird. Und welches ein neues Feature einführt: Ein Trackpad.

Es hat mich gewundert, dass Apple in solch harten Zeiten trotzdem ein Produkt auf den Markt bringt, aber man spürte bei der Reaktion der Nutzer gestern auch, dass die sonst übliche Produktdemo fehlt. Diese gab es im späteren Verlauf des Tages.

Craig Federighi zeigt in etwas mehr als zwei Minuten, was man mit dem iPad Pro und dem Magic Keyboard alles machen kann. Solche Demos kennen wir von den großen Keynotes im Steve Jobs Theater, allerdings finde ich sie in dieser entspannten und hellen Umgebung noch besser – könnte man ruhig so beibehalten.

Video: Das Apple iPad Pro 2020

