Apple iPad Pro 2021 doch mit OLED-Display?

Beim Apple iPad Pro 2021 dürfte der Schritt zu einer besseren Displaytechnologie anstehen, denn obwohl es ordentliche 120 Hz besitzt, so setzt Apple hier weiterhin auf LC-Displays. Im Vergleich mit den iPhones oder der Apple Watch bieten die Pro-Modelle bei den Tablets von Apple also eine etwas schlechtere Qualität.

Apple iPad Pro: Mini LEDs oder OLED?

Die Frage lautet nur: Was wird Apple nutzen? Samsung bietet einige HIghend-Tablets immerhin schon mit OLED an und 120 Hz gibt es da auch schon. Doch bei Apple und dem iPad Pro 2021, welches im ersten Halbjahr kommen dürfte, stand bisher oft die Mini-LED-Technologie im Raum. Ganz sicher ist das noch nicht.

Wie The Elec aus Südkorea berichtet, sollen Samsung Display und LG Display wohl bemüht sein, dass Apple eher den Schritt zu OLED beim iPad Pro gehen wird. Es dürfte auch eine Preisfrage sein, denn für Apple ist nicht nur die Qualität, sondern der Preis entscheidend, den man für ein Panel bezahlt. Und OLED ist teuer.

Für die Displayhersteller wäre Apple ein lukrativer Partner, da man viele iPads pro Jahr verkauft und nach dem Wechsel sicher bei der Technologie bleiben wird.

Apple: Mini LEDs spielen 2021 eine Rolle

Die Gerüchte der letzten Monate waren bisher recht eindeutig, denn da war so gut wie immer von der Mini-LED-Technologie die Rede, die Apple ab 2021 auch noch in anderen Produkten wie den MacBooks nutzen möchte. OLED-Panels sind aber auch dünner und leichter, was bei Tablets ebenfalls noch ein Vorteil wäre.

Ich bin jedenfalls gespannt, wie die Entscheidung ausfallen wird, denn das iPad Air ist mittlerweile so gut und so nah am iPad Pro dran, dass eigentlich nur noch Face ID und die 120 Hz einen Unterschied machen. Für 2021 muss das iPad Pro also mal wieder einen größeren Sprung machen und das Display wäre ein wichtiger Punkt.

