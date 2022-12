Apple iPad Pro: Samsung priorisiert angeblich OLED-Produktion

Das iPad geht den Schritt zu OLED. Es wird noch eine ganze Weile dauern und wir werden dieses iPad vielleicht erst Anfang 2024 sehen, aber es soll passieren. Das haben wir schon häufiger gehört und auch The Elec springt als gute Quelle ein.

Apple iPad: Samsung produziert die OLED-Displays

Demnach soll Samsung Display, die Apple mit OLED-Displays versorgen, derzeit die Produktion so umplanen, damit Apple priorisiert wird. So ein Schritt kostet Geld und es bedeutet zwar nicht, dass wir uns sicher sein können, dass ein iPad mit OLED am Ende im Laden steht, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist doch gestiegen.

Und es wundert mich auch nicht, dass Apple als Kunde bevorzugt wird, das ist bei solchen Mengen üblich. Das iPad ist zwar kein iPhone, doch Apple ist Marktführer bei den Tablets und das mit klarem Abstand. Auch Samsung liegt hinter Apple.

Apple iPad: Wann kommt das neue Pro-Modell?

Meine Vermutung ist weiterhin, dass wir kommendes Jahr kein neues iPad Pro von Apple sehen werden. Daher gab es jetzt ein super mageres Update, damit das für 2023 ausreicht. Im Hintergrund wird mit Sicherheit schon am ganz neuen iPad Pro gearbeitet und daher wollte Apple da jetzt so wenig Geld wie möglich investieren.

Ich bin sehr gespannt auf diesen Schritt vor allem beim kleinen iPad Pro mit 11 Zoll. Das große Modell hat ja immerhin ein passables Mini-LED-Panel, aber mit Blick auf die gestiegenen Preise ist die LCD-Technologie im kleinen iPad Pro nicht mehr gut.

Jetzt ist also noch etwas Geduld gefragt, ich hätte durchaus so langsam gerne ein Upgrade, aber das ergibt derzeit absolut keinen Sinn. Der Zeitraum ist bisher übrigens noch nicht ganz klar, nur eine Quelle geht von Anfang 2024 aus. Es könnte auch sein, dass das alles schneller geht und das neue iPad Pro schon Ende 2023 kommt.

Kommentar: Das Steam Deck wurde dieses Jahr meine mobile PlayStation Die Nintendo Switch ist gut und ich spiele weiterhin gerne damit, aber sie ist bei der Hardware für mich an ihrer Grenze. Vielleicht sogar schon darüber. Moderne Spiele gibt es nicht mehr und wenn, dann meistens in einer eher schlechtem…17. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->