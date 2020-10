MagSafe: Apple iPhone 12 wohl mit Magneten für Qi-Ladeplatten

Wir hatten hier vor ein paar Tagen einen sehr umfangreichen Leak zu den neuen iPhones und anderen Produkten, die Apple wohl heute auf dem Event zeigen wird. Da gab es auch die Behauptung, dass Apple eine neue Qi-Ladeplatte zeigen wird. Genau genommen sollen es zwei Platten sein, die eine Besonderheit haben.

Apple will wieder MagSafe einführen

Die AirPower musste man einstellen, das klappt nicht, dafür verfolgt man nun einen anderen Ansatz mit Magneten. Der MagSafe-Begriff soll wieder eingeführt werden, den werden einige von den MacBooks kennen. Damit konnte das Ladekabel mit Magneten am MacBook gehalten werden – nun kommt der Schritt beim iPhone.

Die neuen iPhones werden wohl einen Kreis aus Magneten auf der Rückseite haben und dieser hält sie vermutlich sicher auf einer Qi-Ladeplatte (wenn diese auch mit Magneten ausgestattet ist). MPOW hat heute bereits das erste Produkt gezeigt, welches magnetisch „an den neuen iPhones“ halten soll und so aussieht:

Das iPhone ist ein Mockup, aber das Bild zeigt gut, wie das wohl funktionieren wird. Apple dürfte so das Hitze-Problem lösen, welches bei mehreren Qi-Ladespulen in einer Ladeplatte entstehen kann. Mit diesem Schritt muss man weniger Spulen verbauen, da sich das iPhone über Magneten automatisch platziert.

Die neuen iPhones sollen übrigens auch den Schritt von 7,5 Watt zu 15 Watt beim kabellosen Laden machen, Qi wird auf dem Event am heutigen Abend also eine große Rolle spielen. Wundert mich übrigens nicht, denn Apple will sich ab 2021 vielleicht schon komplett von einem Kabelanschluss beim iPhone trennen.

