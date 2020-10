Apple iPhone 12 (Pro): Belkin zeigt MagSafe-Zubehör

Apple wird ab kommender Woche das iPhone 12 und iPhone 12 Pro anbieten, die ersten beiden iPhones mit MagSafe. Ich habe mich diese Woche schon ausführlich zu MagSafe geäußert und glaube weiterhin, dass das die Zukunft von Apple ist.

Doch damit der Standard auch ein Standard beim iPhone werden kann, benötigt es nicht nur Zubehör von Apple, sondern auch von Drittanbietern. Belkin gehört zu den ersten, die MagSafe-Zubehör für die neuen iPhones angekündigt haben.

Mit dabei ist eine magnetische Halterung für das Auto, die 40 Dollar kosten soll und noch im Winter 2020 kommt. Einen Euro-Preis haben wir noch nicht, aber die offizielle Webseite von Belkin Deutschland ging diese Woche bereits online.

Für 150 Dollar wird es auch bald eine neue Dockingstation für das iPhone und die Apple Watch geben, da haben wir allerdings auch noch keinen Euro-Preis für euch. Die Dock kann auch die AirPods in der Mitte laden und kommt in zwei Farben. In diesem Fall ist die deutsche Produktseite von Belkin aber ebenfalls online.

