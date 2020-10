Apple iPhone 12 (Pro) ohne Netzteil: Die Konkurrenz macht sich lustig

Das Apple iPhone 12 (Pro) wird ohne Netzteil (und Kopfhörer) ausgeliefert (nur in Frankreich ist beides dabei, weil gesetzlich vorgeschrieben). Das hat sich schon angedeutet, als man den Schritt bei der Apple Watch ging und auf dem Event sprach Apple dann auch ausführlicher darüber – es hat Umweltgründe.

Diesen Schritt kann man so akzeptieren, oder kritisieren. Die Meinungen dazu gehen komplett auseinander. Ich gehöre zu der Fraktion, der das vollkommen egal ist. Natürlich spart sich Apple das Geld und natürlich könnte man die Produkte dafür günstiger im Store anbieten, aber grundsätzlich finde ich den Schritt gut.

Konkurrenz macht sich wieder lustig

Mal schauen, ob die Konkurrenz folgen wird, wie sie das beim Klinkenanschluss tat. Aktuell befinden wir uns aber zunächst in der Phase, in der sich Samsung und Co. über diesen Schritt lustig machen. Das haben sie auch damals beim Ende vom Klinkenanschluss, doch mittlerweile bietet diesen kaum noch jemand an.

Mal schauen, wie es hier ablaufen wird, aber ich befürchte fast, dass man bei der Marketingabteilung von Samsung nicht so intensiv die Leaks verfolgt. Da steht nämlich im Raum, dass das Galaxy S30 ebenfalls ohne Netzteil kommen soll.

Nach diesen Meldungen sollten die Hersteller nun aber zumindest ein weiteres Jahr abwarten, denn sonst holen wir die Tweets und Facebook-Posts in ein paar Monaten wieder raus und dann geht diese Marketingnummer nach hinten los 😀

Video: Details zum Apple iPhone 12 (Pro)

