Apple iPhone 12 Pro: Qualcomm deutet Q4 2020 an

Es dürfte mittlerweile klar sein, dass wir die neuen iPhones nicht im September im Einzelhandel sehen werden. Wir wissen nicht, ob Apple sie wie immer auf einem Event im September vorstellen wird, aber sie werden nicht vor Oktober kommen.

iPhone 12: Qualcomm deutet Q4 an

Es gab in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte, doch nun gibt es auch einen ziemlich guten Hinweis von einem Partner von Apple: Qualcomm. Dort spricht man davon, dass ein wichtiges Flaggschiff in Q4 statt in Q3 auf den Markt kommt.

Akash Palkhiwala von Qualcomm nannte es im Interview zwar nur einen „flagship phone launch“, aber damit dürfte Apple gemeint sein. Zulieferer rechnen sogar mit November, wobei der Oktober auch immer mal wieder im Raum steht.

Apple macht jedenfalls Druck bei der Produktion und ich glaube, dass man das noch nicht genau sagen kann. Man wird schauen, wie das nun im Sommer verläuft und dann entscheiden, wann die iPhones starten und wann man sie zeigt. Das dritte Quartal und ein Marktstart im September sind aber ziemlich sicher raus.

Video: iPhone 12 mit 5,4 Zoll

Video: Das Apple iPhone 12 Pro (Max)

Video: Das Apple iPhone 12 (Max)

