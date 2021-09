So könnte das Apple „iPhone 14“ aussehen

Nennen wir das kommende iPhone einfach mal iPhone 13, auch wenn es wohl eher ein S-Jahr wird und ich ein iPhone 12S nicht ausschließen würde. Gleiches Design, etwas schmalere Notch und ein Fokus auf Optimierungen unter der Haube.

Doch was steht kommendes Jahr an, wenn das iPhone 14 kommt. Ich würde zwar dann auf ein iPhone 13 tippen, aber machen wir es mal einfach und gehen davon aus, dass Apple von nun an jedes Jahr die Zahl erhöht (hat man noch nie getan).

Da will Jon Prosser erfahren haben, was uns optisch erwartet. Es tut sich wieder etwas mehr und es steht ja seit März im Raum, dass die Notch verschwindet und wir ein Loch bekommen. Das behauptet Prosser in diesem Fall jedenfalls auch.

Sonstige Details? Der Kamera-Bump soll verschwinden, dafür wird das iPhone 14 wohl etwas dicker. Und die Rückseite ist wohl nicht mehr matt, das Designs soll in etwa wie das des iPhone 4 aussehen, nur jetzt mit einem Rahmen aus Titan.

Was ist mit der möglichen Periskop-Kamera? Unklar. Wie löst Apple das mit Face ID? Unklar. Aktuell haben wir nur das und von meiner Stelle der Hinweis: Prosser lag schon öfter richtig, aber bei Apple-Gerüchten eben auch schon öfter daneben.

Bilder: Das Apple iPhone 14

Video: Quelle für diesen Leak

