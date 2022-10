Apple iPhone 14: Plus-Modell wohl kein guter Mini-Nachfolger

Das iPhone 14 kommt angeblich schlechter als erwartet an und mittlerweile kann man auch das iPhone 14 Plus kaufen, was das iPhone 13 Mini ersetzt. Doch auch da heißt es momentan aus Asien, dass es nicht die Erwartungen von Apple erfüllt.

iPhone 14 Plus erfüllt nicht die Erwartungen

Konkrete Zahlen gibt es nicht, die nennt Apple aber auch nicht mehr. Die Quelle schreibt aber auch, dass sich die iPhone 14-Reihe allgemein nicht schlechter als die iPhone 13-Reihe verkaufen dürfte, denn Apple hat derzeit einen großen Vorteil.

Die Nachfrage nach den Pro-Modellen ist hoch und die besonders hohe Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro Max könnte 2023 für ein iPhone 15 Ultra sorgen. Selbst wenn diese Meldung stimmt, dann kann sich Apple also entspannt zurücklehnen.

Die Gewinnmarge der Pro-Modelle ist höher, sollten die Verkaufszahlen also stabil bleiben, dürfte das den Gewinn steigern. Und genau darum geht es am Ende, die Börse muss zufrieden sein. Eigentlich ist das schon fast eine gute Nachricht.

iPhone 14 Plus ist preislich sehr unattraktiv

Was mich aber doch ein bisschen wundert: Solche Meldungen gab es beim iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini auch am Anfang und dann wurde das kompakte iPhone eingestellt. Ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht, dass es jetzt besser laufen wird.

Doch man muss auch sagen, dass das iPhone 14 Plus nicht besonders attraktiv mit Blick auf die Ausstattung ist. Es kostet über 1.100 Euro und es gibt keinen aktuellen Chip und nicht einmal 90 oder 120 Hz. Da kann man 2022 schon mehr erwarten.

Apple hat das aber sicher bedacht und vielleicht sogar erwartet. Mal schauen, ob sie dann 2023 gegenlenken und mal wieder eine attraktivere Basis-iPhone-Reihe bringen, immerhin ist die in den letzten Jahren eigentlich viel zu teuer geworden.

Video: Das Apple iPhone Ultra

