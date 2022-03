Leak soll Skizzen der neuen iPhones zeigen

Wir haben in den letzten Wochen schon viel über das iPhone 14 und iPhone 14 Pro erfahren und wir wissen, dass Apple die beiden Reihen in diesem Jahr noch stärker trennt. Das wird man im Herbst auch erstmals direkt auf der Frontseite sehen.

Das Apple iPhone 14 (Pro) als Skizze

Das iPhone 14, welches von einem iPhone 14 Max statt iPhone 14 Mini begleitet wird, soll zum Beispiel weiterhin eine Notch haben. Und laut CAD-Skizzen, die man bei Mysmartprice veröffentlicht hat, wird es auch bei einer Dual-Kamera bleiben:

-->

Das iPhone 14 Pro, welches wieder von einem iPhone 14 Pro Max begleitet wird, soll die gleiche Kameraoptik auf der Rückseite haben, dafür gibt es eine neue Front mit einem Loch und einer Pille. Das zeigen CAD-Skizzen, die 91mobiles gepostet hat:

Offene Frage zur Displayaussparung

Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir jetzt erste CAD-Skizzen haben (falls diese echt sind), da die Testproduktion angelaufen ist. Ich kann mir gut mittlerweile vorstellen, dass die neuen iPhones so aussehen werden, bin aber auf eine Sache gespannt.

An die Notch habe ich mich gewöhnt und an ein Loch im Display auch. Die Kombo aus Loch und Pille wirkt aber noch komisch im Moment. Ich gehe allerdings davon aus, dass Apple das bewusst ist und man sich so ganz gezielt abheben möchte.

Eine Frage bleibt aber, vielleicht auch bis zum Ende, offen: Wird man den Bereich zwischen Loch und Pille aktiv als Display anzeigen oder ist dieser Schwarz? Es wäre auch möglich, dass Apple die Pixel abschaltet, damit das dann einheitlich wirkt.

Apple soll zwei MacBooks mit M2-Chip für 2022 geplant haben Ein neues MacBook Air mit einem neuen Design macht jetzt schon seit Monaten die Runde und es dürfte 2022 kommen, da sind sich alle einig. Eine Meldung hat uns aber vor ein paar Tagen gewundert: Kommt es noch mit einem…11. März 2022 JETZT LESEN →

-->