Apple iPhone 15 mit deutlich besserer Akkulaufzeit

Apple überarbeitet das Design bei der kommenden iPhone-Generation und hat wohl auch größere Akku für die 15er-Reihe geplant. Glaubt man eine Quelle aus Asien, die aber durchaus zuverlässig ist, dann wachsen die Akkus spürbar an.

Das iPhone 15 soll demnach mit 3.877 mAh daher kommen, bisher sind es 3.279 mAh beim iPhone 14. Für das iPhone 15 Max soll Apple wohl 4.912 mAh geplant haben, das iPhone 14 Max kommt auf 4.325 mAh. Und bei den Pro-Modellen?

Angeblich macht das iPhone 15 Pro den Sprung von 3.200 mAh zu 3.650 mAh und das iPhone 15 Pro Max kommt mit 4.852 mAh statt 4.323 mAh daher. Das sind auf dem Papier keine gewaltigen Sprünge, allerdings gibt es das zwei wichtige Punkte.

Apple iPhone mit mehr Akkulaufzeit

Zum einen optimiert Apple seine Produkte besser als Android-Hersteller, da man mehr Dinge selbst entwickelt und dann steht mit dem Apple A17 der erste Chip an, der im 3-Nm-Verfahren gefertigt wird, das wird man beim Akku ebenfalls merken.

Sollten diese Angaben bei den Akkus stimmen, dann wird das ein Haupt-Feature bei der iPhone 15-Reihe sein, denn da würde ich dann mit einem sehr spürbaren Sprung bei der Akkulaufzeit rechnen. Fände ich ehrlich gesagt nicht schlecht.

An dieser Stelle aber noch ein Hinweis: Ich gehe davon aus, dass die Zeiten vorbei sind, in denen beide iPhones den gleichen Chip bekommen. Der Apple A17 wird also nur im iPhone 15 Pro (Max) zu finden sein und nicht im iPhone 15 (Max).

