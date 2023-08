Apple iPhone 15: Nachfrage könnte geringer als beim iPhone 14 sein

Ming-Chi Kuo gilt als gute Quelle, wenn es um Apple geht, vor allem, wenn es um die Zulieferer von Apple geht. Und er rechnet damit, dass diese im zweiten Halbjahr etwas Druck haben werden, denn die Nachfrage der iPhones soll geringer sein.

Das bedeutet, dass bei der iPhone 15-Reihe vermutlich nicht so viele Einheiten wie bei der iPhone 14-Reihe eingeplant sind. Apple dürfte das mit höheren Preise für die iPhones ausgleichen, das haben wir schon oft gehört, aber die Partner können das vermutlich nicht einfach tun. Die Prognosen dürften also spannend werden.

Bei Apple gibt es heute (am Abend) die Geschäftszahlen und Analysten rechnen nicht nur mit einem Einbruch, die Prognose für das kommende Quartal wird hier besonders spannend, denn die Produktion der neuen iPhones ist angelaufen und in etwa einem Monat dürfte Apple das iPhone 15 und iPhone 15 Pro präsentieren.

Smartphone-Markt ist allgemein rückläufig

Es handelt sich hier natürlich um Prognosen, wie gut die neuen iPhones am Ende ankommen und ob Apple die Produktion doch nach oben (oder weiter nach unten) anpassen muss, wird sich zeigen. Man rechnet jedoch mit etwas weniger Einheiten.

Diese Entwicklung dürfte aber niemanden überraschen, der den Smartphone-Markt verfolgt, denn dieser ist seit einer Weile rückläufig. Die Hersteller erhöhen also die Preise, um den sinkenden Gewinn auszugleichen und das ist am Ende ein Kreislauf, der erst dann endet, wenn die Kunden die immer höheren Preise nicht mehr zahlen.

PS: Schlechte Geschäftszahlen und Prognosen mit einer sinkenden Nachfrage kann man an der Börse am besten mit Ankündigungen ausgleichen. Es würde mich also nicht wundern, wenn Apple die ein oder andere Ankündigung im August parat hat.

Apple AirTags 2 könnten Ende 2024 kommen Apple könnte laut Ming-Chi Kuo eine zweite Generation der AirTags geplant haben, diese wird aber noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Quelle, die durchaus zuverlässig ist, rechnet mit […]2. August 2023 JETZT LESEN →

-->