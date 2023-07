Abwärtstrend hält an: Smartphone-Markt bricht ein

Der Trend der letzten Monate und Jahre hält an und auch im zweiten Quartal 2023 ging es auf dem Smartphone-Markt bergab. Bei Canalys kommt man auf einen Einbruch von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei Counterpoint ist man mit einem Einbruch von 8 Prozent etwas optimistischer, aber beide sind sich einig.

Counterpoint gibt außerdem an, dass der Markt im Vergleich zum ersten Quartal um 5 Prozent eingebrochen ist, wobei bei solchen Zahlen eigentlich nur der Trend von Jahr zu Jahr relevant ist, da die Nachfrage in den jeweiligen Quartalen oft stark schwankt. Spannend wird daher auch die Entwicklung im Weihnachtsgeschäft.

Xiaomi: Ziel scheint unerreichbar

Samsung ist ganz klar der Marktführer, da sind sich beide einig, gefolgt von Apple und dann kommt Xiaomi. Die wollten eigentlich ab 2024 die neue Nummer 1 sein, aber man wird selbst die Nummer 2 nicht einholen. Und nicht nur das, die Nummer 4 auf dem Weltmarkt ist Oppo, die sind Xiaomi weiterhin sehr dicht auf der Ferse.

Genau genommen wären Oppo und Vivo (Nummer 5) die Nummer 2, denn dahinter steckt BBK und bei Xiaomi werden die Marken ja auch nicht aufgeteilt. Irgendwie versucht BBK aber weiterhin das Bild von unabhängigen Marken zu zeichnen und will nicht als großer Konzern wahrgenommen werden (für uns aber sowieso egal).

Der Abwärtstrend dürfte noch eine Weile anhalten, denn die Hersteller haben auch die Preise erhöht (im Premiumbereich ist der Einbruch übrigens kaum zu spüren), um die Gewinnmarge auszugleichen. Das ist dann ein Kreislauf, denn dadurch sinkt die Nachfrage weiter und dadurch steigen die Preise (Gewinnmarge) ebenfalls.

Apple: Wachstum dank Indien

Was ich persönlich noch ganz spannend fand: Apple hat mit Indien einen neuen Markt entdeckt, auf den man sich stark konzentriert. Dort ist man zwar schon lange vertreten, doch das Interesse nimmt zu (der erste Apple Store wurde sogar vor ein paar Wochen eröffnet) und so konnte man in Q2 2023 um 50 Prozent wachsen.

Wir haben das bei Apple schon einmal erlebt, als man sich gegenüber China öffnete und das starke Wachstum über viele Jahre von dort kam. Jetzt ist Indien an der Reihe, der größte Markt nach Einwohnern. Daher gehe ich auch davon aus, dass der Umsatz des iPhones in den kommenden 2-3 Jahren sehr stabil sein wird.

