Apple iPhone 15 Pro besitzt neuen WLAN-Standard

Apple hat in den letzten Monaten einige Produkte aktualisiert und dort Wi-Fi 6E als neuen WLAN-Standard eingeführt. Das wird angeblich auch beim iPhone 15 Pro (und iPhone 15 Pro Max) passieren. Doch was ist mit dem iPhone 15 (Plus)?

Man darf davon ausgehen, dass Apple den A17 nur in die Pro-Modelle packt und das ist womöglich daran gekoppelt. Die Quelle geht also davon aus, dass das 15er bei Wi-Fi 6 bleibt. Um Wi-Fi 7 macht Apple also weiterhin einen großen Bogen.

Das dürfte dann aber sicher ein Thema für 2024 sein, jedenfalls beim iPhone, bei anderen Produkten (Apple M3-Lineup?) könnte das vorher passieren. Wir haben übrigens schon von anderer Stelle gehört, dass Wi-Fi 6E im Herbst 2023 ansteht.

