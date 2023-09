Ein Blick auf die Farben des Apple iPhone 15 (Pro)

Nur noch wenige Tage bis zum Event von Apple und so langsam tauchen auch die Dummy-Einheiten, die schon seit Wochen in China die Runde machen und immer wieder auch schlechten Fotos zu sehen sind, bei den ersten großen Medien auf.

Bei AppleInsider hat man sich das neue Apple iPhone bereits als Dummy besorgt und zeigt in einem Video, was uns da vermutlich bei den Farben erwartet. Dazu aber noch ein Hinweis: Die finalen Farben werden definitiv etwas anders aussehen.

Außerdem dürften einige Details, wie der glänzende Rahmen bei den Pro-Modellen, nicht stimmen. Aber: Es passt zu den Leaks der letzten Wochen und Monate und grundsätzlich erwartet uns in etwa dieses Lineup an Farben beim iPhone 15 (Pro):

Ich habe in den letzten Tagen oft gelesen, dass da ein paar Optionen fehlen, die nicht so „trist“ wirken. Und das stimmt, die Farben sind in diesem Jahr doch sehr zurückhaltend. Für mich aber ehrlich gesagt das bisher beste Lineup an Farben.

Das liegt aber daran, dass ich es eher dezent und zurückhaltend mag und beim iPhone 15 Pro kann ich mich gar nicht entscheiden, ob das Titangrau, das Schwarz oder das Blau mein Favorit sind. Muss man dann auch mal „in echt“ betrachten.

