Das neue Apple iPhone kann wohl schneller laden

Apple wechselt mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro zu USB C und es gibt wohl auch ein kleines Upgrade bei der Ladegeschwindigkeit. Eine Frage, die bisher noch offen war. Man sollte seine Erwartungen hier aber dennoch ein bisschen zügeln.

Apple iPhone 15 lädt mit bis zu 35 Watt

Glaubt man 9TO5Mac, dann wird man das neue Apple iPhone mit bis zu 35 Watt laden können. Es ist aber unklar, ob das für alle iPhones gilt. Bisher gibt es bis zu 27 Watt beim Apple iPhone 14 Pro Max, das iPhone 14 lädt aber nur mit bis zu 20 Watt.

Randnotiz: Es gibt ein relativ neues Netzteil von Apple, welches zwei USB C-Ports besitzt und mit bis zu 35 Watt lädt. Das wird dann sicher die neue Empfehlung sein.

Apple passt die Geschwindigkeit so an, dass alle iPhones in etwas gleich schnell vollgeladen sind (ca. 2 Stunden) und sie haben eben unterschiedlich große Akkus. Am Ende könnte sich beim Apple iPhone 15 (Pro) aber gar nicht so viel ändern.

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass die neuen iPhones einen größeren Akku haben und vielleicht gleicht sich das am Ende nur aus. Apple wirbt mit bis zu 50 Prozent in 30 Minuten, danach wird es extrem langsam, das bleibt sicher so.

Die iPhones und das „schnelle“ Laden

USB C Power Delivery würde theoretisch deutlich schnellere Geschwindigkeiten erlauben, aber diese wird Apple wohl nicht nutzen. In der Android-Welt sind wir bei teilweise über 100 Watt angelangt, auf so ein Wettrennen verzichtet Apple jedoch.

Habe ich mir schon gedacht, da dieses Thema für Apple noch nie wichtig war. Falls so ein Schritt irgendwann mal beim iPhone ansteht, dann hebt sich diesen Apple sicher für ein S-Jahr (iPhone 16 oder iPhone 17) auf, nicht für einen großen Sprung.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

