Apple iPhone 15 Pro: Titan und ein neues Design?

Das iPhone 6 kam mit einem neuen Design, dann drei Jahre später das iPhone X, dann drei Jahre später das iPhone 12 und theoretisch steht jetzt nach drei Jahren mit dem Design des iPhone 12 wieder so ein Schritt beim Apple iPhone an.

Apple soll beim Modell für nächstes Jahr auf ein Design setzen, was wir so aber theoretisch schon vom iPhone 5C kennen. Eine flache Front, halbwegs flache Seiten und ein runter Übergang zur Rückseite. Quasi eine Mischung aus iPhone X und iPhone 12. Das iPhone 5C ist auf dem Beitragsbild oben in Weiß zu sehen.

Und es soll beim neuen Pro-Modell noch eine Neuerung geben.

Apple iPhone 15 Pro mit Titanrahmen

Angeblich testet Apple wieder einen Rahmen aus Titan. Das Material wurde viele Jahre so nebenbei bei der Apple Watch verwendet, rückte aber in diesem Jahr mit der Apple Watch Ultra voll in den Fokus von Apple. Würde ich sehr begrüßen.

Titan fühlt sich ebenfalls hochwertig an und ist in der Regel matt und leichter als Edelstahl. Die neuen Pro-Modelle könnten also robust bleiben (robuster werden?) und gleichzeitig an Gewicht verlieren. Der Edelstahlrahmen macht das iPhone 14 Pro jedenfalls sehr schwer, auch wenn es mit ca. 6 Zoll gar nicht mal so groß ist.

Und ein großes iPhone 14 Pro Max wiegt sogar heftige 240 Gramm.

Ein Titanrahmen stand übrigens schon beim iPhone 13 Pro im Raum, kam dann aber nicht. Ich wette, dass Apple damit experimentiert und bereit wäre, aber noch den richtigen Zeitpunkt abwartet. Vielleicht hebt man es sich für ein iPhone Ultra auf.

