Apple iPhone 15 Pro: Überraschung in letzter Minute

Es gibt eine Planänderung bei der nächsten iPhone-Generation, genau genommen beim Apple iPhone 15 Pro und Apple iPhone 15 Pro Max. Diese Modelle werden in diesem Jahr doch mit normalen (physischen) Knöpfen auf der Seite daher kommen.

Es war eigentlich geplant, dass Apple hier auf leichte Erhöhungen im Rahmen setzt, die dann auf Toucheingaben reagieren, ähnlich wie beim Homebutton im iPhone SE. Doch laut Ming-Chi Kuo konnte Apple die technischen Probleme nicht beseitigen.

Die neuen iPhones befinden sich noch in der EVT-Phase (Engineering Validation Testing) und es ist laut Quelle noch genug Zeit, um das zu ändern. Apple wird wohl auch eine Version mit normalen Knöpfen entwickelt haben, falls sowas passiert.

Apple iPhone 15 Pro: Produktion startet bald

In der Regel läuft die erste Testproduktion aber im Frühjahr an und im Mai und Juni steigert man sich dann langsam bei Foxconn. Viel Zeit bleibt Apple also nicht, das war eine Entscheidung in letzter Minute und kommt doch etwas überraschend.

Schade? Schwer zu sagen, viele haben diesen Schritt kritisch gesehen. Ich fand es aber spannend und hätte gerne den neuen Action Button auf der Seite, der Mute-Switch ist für mich seit Jahren überflüssig. Sieht also so aus, als ob sich in diesem Jahr doch nichts ändert, der neue Titan-Rahmen ist aber weiterhin im Gespräch.

Mal schauen, ob Apple diese Idee jetzt komplett streicht, oder ob man das nur um ein Jahr verschiebt. Das werden dann die ersten iPhone-Gerüchte ab 2024 zeigen.

