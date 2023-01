Das „Ende“ der Knöpfe beim Apple iPhone

Wir haben jetzt schon häufiger gehört, dass ein neues Design beim kommenden iPhone ansteht und Apple auch mal wieder einen interessanten Schritt geht. Die physischen Knöpfe werden angeblich bei den zwei Pro-Modellen verschwinden.

Apple iPhone: Haptisches Feedback statt Tasten

Das bedeutet, dass Apple keine echten Buttons für die Lautstärke und auch keinen echten Power-Button verbaut. Es ist noch unklar, wie es mit der Wippe aussieht. Das bedeutet nicht, dass man diese Dinge beim iPhone nicht mehr steuern kann.

Apple wird an dieser Stelle auf eine kleine Erhöhung im Rahmen setzen, die sich wie ein Knopf anfühlt. Drückt man diese Stelle, dann gibt es ein haptisches Feedback und es fühlt sich halbwegs wie ein echter Knopfdruck an. Kennen wir so bereits.

Beim iPhone 7 trennte sich Apple von einem echten Home-Button und setzte auf eine Aussparung im Rand unten. Das funktioniert gut und wird auch noch heute im aktuellen iPhone SE genutzt. Bei diesem neuen Schritt gibt es aber eine Änderung.

Während Apple bisher auch eine Taptic Engine setzte, so soll es laut Ming-Chi Kuo mehrere in den neuen iPhones geben. Er nennt keine Zahl, aber wir haben bisher von zwei weiteren Taptic Engines gehört, die dann sicher seitlich verbaut werden.

Gewinner ist Cirrus Logic, die laut Quelle mit einem Anstieg der Bestellungen in den kommenden Jahren rechnen. Sollte das nämlich gut angenommen werden, dann wird Apple (sicher auch andere Marken) das in Zukunft in andere Produkte bringen.

Ich bin gespannt, wie sich der neue Titanrahmen mit diesen Buttons anfühlt und wie sich das im Alltag nutzen lässt. Beim Home-Button hat Apple das gut umgesetzt.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

