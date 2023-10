Apple iPhone 16 Pro: Neue Ultraweitwinkel-Kamera mit 48 Megapixel

Apple fokussierte sich letztes Jahr in erster Linie auf die neue Hauptkamera mit 48 Megapixel und in diesem Jahr lag der Fokus sehr stark auf dem neuen Zoom im iPhone 15 Pro Max. Wir haben von mehreren Quellen gehört, dass der Tetraprisma-Zoom 2024 in das kleine Pro-Modell wandert und es gibt eine weitere Quelle dazu.

Bessere Ultraweitwinkel-Kamera für das iPhone

Die Kamera soll kommendes Jahr aber angeblich wieder mit 12 Megapixel auflösen, dafür gibt es dann 2024 mal wieder ein großes Upgrade für die Ultraweitwinkel-Kamera. Hier könnte Apple ebenfalls den Schritt zu 48 Megapixel gehen. Allerdings nur im iPhone 16 Pro, das normale iPhone 16 bekommt den Sensor noch nicht.

Klingt jedenfalls nach Apple und 2025 ist dann sicher die Zoom-Kamera an der Reihe und bekommt 48 Megapixel. In der Android-Welt kann man sich sowas als Hersteller nicht erlauben, da die Konkurrenz zu groß ist und das einfach macht, aber das iPhone hat diesen Druck nicht. Wobei es noch früh für finale Aussagen ist.

Neben den Neuerungen bei der Kamera wird auch behauptet, dass Apple das neue Qualcomm-Modem für schnelleres 5G (Snapdragon X75) nutzen wird, welches im Februar angekündigt wurde und mit dem ich schon dieses Jahr gerechnet hätte. Und dann gibt es noch Wi-Fi 7, aber auch das kommt nicht wirklich überraschend.

