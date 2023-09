Apple iPhone 16 Pro soll neue Tetraprisma-Kamera erhalten

Das Apple iPhone 15 Pro und Apple iPhone 15 Pro Max waren keine Überraschung, wenn man die Gerüchteküche verfolgt hat. Ich habe zwar ein paar Meldungen im Netz gesehen, welche das Fehlen der neuen Zoom-Kamera im kleinen Pro-Modell kritisiert haben, aber es hat sich schon sehr früh herausgestellt, dass es so kommt.

Apple iPhone 16 Pro zieht 2024 mit

Laut Ming-Chi Kuo wandert diese neue Tetraprisma-Kamera aber kommendes Jahr auch in das Apple iPhone 16 Pro. Warum nicht in diesem Jahr? Es gibt da drei gute Gründe. Zum einen, weil Apple so mehr Nutzer zum Apple iPhone 15 Pro Max lockt.

Das besitzt eine noch bessere Gewinnmarge und das schadet nicht. Doch wie man hört, ist diese Tetraprisma-Kamera der Flaschenhals und würde man sie in beiden iPhones verbauen, wäre das mit der Liefersituation noch schwieriger. Doch ich gehe davon aus, dass Apple den dritten Grund kommendes Jahr als Grund nennen wird.

Diese Tetraprisma-Kamera benötigt mehr Platz und Apple hat sogar im Rahmen der Keynote davon gesprochen, dass man den Platz des Pro Max nutzt, um diese neue Kamera zu verbauen. Und 2024 passt das dann plötzlich? Nein, denn die iPhones sollen kommendes Jahr ein Stück größer werden, das steht jetzt erneut im Raum.

Apple iPhone 16 Pro wohl mit 6,3 Zoll

Mark Gurman sprach letzte Woche so nebenbei davon, dass Apple kommendes Jahr größere Pro-Modelle plant und das haben wir Frühjahr schon gehört. Bis zu 6,3 Zoll sind beim kleinen Apple iPhone 16 Pro möglich, derzeit sind es 6,1 Zoll.

Das lässt mich vermuten, dass man diese Tetraprisma-Kamera wirklich nicht im kompakten Pro-Modell unterbringen kann, ohne Abstriche zu machen. Am Ende weiß ich nicht, was mit lieber wäre: Bessere Zoom-Kamera oder doch kompakteres iPhone? Mal schauen, was die Reviews zur Tetraprisma-Kamera sagen werden.

Wir haben eine innova­tive Tetraprisma Konstruktion entwickelt – eine gefaltete Glasstruktur unter der Linse – die Lichtstrahlen vierfach reflektiert. Dadurch kann sich das Licht länger im selben Raum bewegen, sodass du eine neue Brennweite bekommst, die perfekt für weiter entfernte Motive ist.

