Snapdragon X75: Neues 5G-Modem angekündigt

Qualcomm hat zwei Jahre nach dem Snapdragon X65-Modem eine neue Version des 5G-Modems angekündigt, das Snapdragon X75-Modem. Das neue Modem wurde für Smartphones, Autos, Computer, IoT-Produkte und mehr entwickelt.

Laut Qualcomm werden in diesem Augenblick die ersten Produkte entwickelt, die bereits mit dem neuen 5G-Modem ausgestattet sind und die ersten davon sollen noch 2023 kommen. Damit dürfte auch das Apple iPhone 15 (Pro) gemeint sein.

Mit einer breiten Verfügbarkeit rechne ich dann aber erst in etwa einem Jahr, wenn die neue Welle an Android-Flaggschiffen im Frühjahr 2024 ansteht. Mit diesem neuen Modem hat Qualcomm ein paar Punkte optimiert, unter anderem auch die Effizienz, was für eine spürbar bessere Akkulaufzeit im 5G-Modus führen sollte.

Neben dem Snapdragon X75 wird es übrigens noch ein Snapdragon X72 geben, das Modem richtet sich dann an günstigere Geräte mit 5G. Ein paar Highlights zum Snapdragon X75 gibt es hier, mehr Details findet ihr auf der Qualcomm-Webseite.

Snapdragon X75 Modem Highlights

World’s first 10-carrier aggregation for mmWave, 5x downlink carrier aggregation and FDD uplink MIMO for sub-6 GHz bands, which allow for unparalleled spectrum

aggregation and capacity. Converged transceiver for mmWave and sub-6 paired with new Qualcomm QTM565 fifth generation mmWave antenna modules reduce cost, board complexity, hardware footprint and power consumption

performance, across user scenarios including elevators, subway trains, airports, parking garages, mobile gaming sessions and more.

performance, across user scenarios including elevators, subway trains, airports, parking garages, mobile gaming sessions and more. AI-based sensor-assisted mmWave beam management for superior connectivity

reliability and AI-based location accuracy enhancements. Qualcomm 5G PowerSave Gen 4 and Qualcomm RF Power Efficiency Suite for

extended battery life. Qualcomm DSDA Gen 2 support enabling 5G/4G Dual Data on two SIM cards

simultaneously. Qualcomm Smart Transmit Gen 4 to allow for fast, reliable and long-range uploads – and now including support for Snapdragon® Satellite.

