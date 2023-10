Apple iPhone 16 Pro soll eine ganz neue Kamera-Technologie bekommen

Apple wird der Pro-Reihe bei den iPhones angeblich eine ganz neue Technologie bei der Kamera spendieren, so Economic Daily News. Man spricht von einer ganz neuen Linse für das Apple iPhone 16 Pro, die als „geformtes Glas“ bezeichnet wird.

Dieser Schritt ermöglicht angeblich ein dünneres und leichteres Design bei der Kamera und gleichzeitig ein besseres Zoomverhältnis. Diese Linse ist nämlich sehr schwierig zu produzieren und teuer und wird nur bei der Zoom-Kamera genutzt.

Apple iPhone 16 Pro mit besserem Zoom

Ich glaube zwar nicht, dass wir nächstes Jahr einen dünneren Kamerabuckel im Apple iPhone 16 Pro sehen werden, aber damit wäre dann vermutlich ein besserer Zoom möglich, ohne diesen noch dicker zu machen. Wir haben übrigens schon im Sommer gehört, dass Apple für 2024 einen noch besseren Zoom im iPhone plant.

In diesem Jahr gab es also den Schritt zu einer Tetraprisma-Technologie und für nächstes Jahr steht das dann auch beim kleinen Pro-Modell an und parallel dazu könnte Apple die Qualität dieser Kamera optimieren. Einigen reicht ein 5-facher Zoom auch nicht aus, vielleicht wird Apple die Zoom-Stufe hier zusätzlich erhöhen.

