Apple iPhone 17 soll endlich ein besseres OLED-Display bekommen

Apple bietet bei den Pro-Modellen seit einer Weile ein OLED-Display mit 120 Hz und einem Always-On-Display an, verzichtet aber bei den „normalen“ iPhones auf dieses Extra. Es gibt mittlerweile OLED, aber mit einer älteren OLED-Technologie.

Das soll sich laut The Elec ab 2025 mit dem iPhone 17 und iPhone 17 Plus ändern, dann gibt es auch hier endlich LTPO als OLED-Technologie. Apple setzt dabei wohl auf BOE als Zulieferer, bei Pro-Modellen greift man auf Samsung Display zurück.

Theoretisch wären damit dann also auch hier 120 Hz und ein Always-On-Display möglich, aber mal schauen, ob Apple das künstlich einschränkt. Ein Always-On-Display wäre auch schon beim iPhone 15 möglich, man bietet es allerdings nicht an.

Halt Stopp! Das bleibt alles so wie’s hier ist!

Wer aber gehofft hat, dass Apple schon mit dem iPhone 16 den Schritt geht, ich habe das häufig als Kritikpunkt beim iPhone 15 gelesen, dürfte enttäuscht sein. Es kommt aber nicht überraschend, denn letztes Jahr gab es die Display-Roadmap.

Da war schon zu sehen, dass der Schritt erst mit dem iPhone 17 kommt, das iPhone 17 Pro soll dann übrigens erstmals Face ID unter dem Display anbieten. In diesem Jahr ändert sich also nichts beim Display, es ist der exakt gleiche Stand wie 2023.

Stellt sich die Frage, ob das „ausreicht“, aber ich vermute schon, denn Dinge wie 120 Hz sind auf dem Massenmarkt gar nicht so relevant. Was natürlich nicht heißt, dass das kein legitimer Kritikpunkt ist, denn wir sprechen hier immerhin über 950 Euro in der günstigsten Version, da sollten die 120 Hz natürlich ein Standard sein.

Apple Arcade und der „Geruch des Todes“ Trennt sich Apple bald von Apple Arcade? Schwer zu sagen, die Ankündigungen der letzten Monate haben bei mir nicht diesen Eindruck erweckt, aber es gibt wohl Stimmen bei Entwicklern, die […]27. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->