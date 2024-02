Apple Arcade und der „Geruch des Todes“

Trennt sich Apple bald von Apple Arcade? Schwer zu sagen, die Ankündigungen der letzten Monate haben bei mir nicht diesen Eindruck erweckt, aber es gibt wohl Stimmen bei Entwicklern, die von einem „Geruch des Todes“ bei Apple sprechen.

Apple Arcade ohne großes Budget

Apple fährt angeblich seit Jahren das Budget für exklusive Spiele zurück und ganz eigene Projekte bekommen kein grünes Licht mehr. Wobei die Quelle anmerkt, dass es nicht nur negative Stimmen gibt, einige sind auch sehr zufrieden mit Arcade.

Man merkt aber durchaus, dass der Fokus nach dem Launch von 2019 doch etwas abgewandert ist und weniger Highlights kamen. Richtig hochwertige Spiele sind seltener geworden und Apple hat mehr Klassiker und Casual Games eingekauft.

An Spielen mangelt es jedenfalls nicht, das sieht man bei Netflix Games, die fast schon eine bessere Qualität als Apple Arcade (natürlich rein subjektiv) an den Tag legen. Entwickler sprechen davon, dass Apple keinen klaren Plan für Arcade hat.

Wundert mich aber nicht, denn die Dienste von Apple sind vor allem für Marketing und das Ökosystem da und Arcade ist kein Ort für richtige Blockbuster, die dann auch mal bei den Game Awards zu sehen sind, es sind Casual-Smartphone-Spiele.

Bei Apple TV+ ist das anders, die Serien und Filme bekommen Aufmerksamkeit und Apple hat auch schon einen Oscar mitnehmen können. Apple Music hat zwar am Ende das gleiche Angebot wie jeder andere Dienst, aber Musik ist deutlich größer und populärer als Spiele. Daher sponsert man bei Apple auch mal den Super Bowl.

So eine Ausgabe, die ein verdammt hoher Millionenbetrag gewesen sein muss, wird es bei Apple Arcade aber eher nicht geben. Ich weiß nicht, ob „Geruch des Todes“ übertrieben ist, aber die Qualität eines Xbox Game Pass gibt es hier natürlich nicht.

Apple Arcade ohne große Ambitionen

Ich glaube auch nicht, dass Apple diese Ambitionen hat, was ich aber eigentlich nicht verstehe, denn man versucht immer wieder eine Gaming-Plattform zu werden und der App Store ist theoretisch auch die lukrativste Plattform für Spiele, wenn man es mit Blick auf den Umsatz sieht, aber von Apple selbst kommt da nicht viel.

Auf dem letzten iPhone-Event kündigte Apple zum Beispiel drei Konsolenspiele für das iPhone an, mehr ist seit dem aber auch nicht passiert. Dabei hätte man mit dem Budget einer Super Bowl Halftime Show sicher auch richtig gut einkaufen können.

Apple Arcade läuft eher so nebenher. Hier und da mal ein Smartphone-Spiel, viele Klassiker, die man neu auflegt und ohne In-Game-Käufe ins Abo packt, das war es.

Ich mag Apple Arcade, ab und zu lohnt sich so ein Abo, aber ich hatte 2019 auch andere Erwartungen und dachte, dass Apple in einem halben Jahrzehnt etwas ganz Großes aufgebaut hätte. Blockbuster, Cloud-Gaming, Apple TV als Anlaufstelle für Spiele, eigener Controller, da gäbe es doch sehr viel Potenzial für Apple Arcade.

Mit einem Ende rechne ich in absehbarer Zeit nicht, aber ich bin mal gespannt, wo Apple Arcade in weiteren fünf Jahren steht. Dümpelt das Abo so vor sich hin, wurde es eingestellt oder hat Apple doch ein Interesse an einer großen Gaming-Plattform?

Mit den M-Chips in Macs und der Power eines Apple A17 Pro im iPhone und bald M3 im iPad Pro wäre die Hardware-Basis da und mittlerweile auch gut genug für echte AAA-Blockbuster. Die sind dann aber teuer im Einkauf und ich weiß nicht, ob Apple diese Ambitionen bei Spielen hat. Ich persönlich würde eher dagegen wetten.

Für Casual-Spiele auf dem iPhone ist Apple Arcade sehr gut, wenn man aber dann „richtige“ Spiele zocken möchte, dann schaut man eher bei Microsoft, Nintendo, Sony oder eben Netflix. Die haben bestätigt, dass sie größere Ambitionen haben.

Ich glaube also nicht, dass wir irgendwann ein Spiel von Apple oder Apple Arcade bei den Game Awards sehen werden. Den nächsten Emmy oder Oscar möchte Apple sicher mitnehmen, doch in der Gaming-Branche fühlt sich Apple nicht so wohl.

