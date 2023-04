Hier wird ein Apple iPhone im Wert von 40.000 Dollar ausgepackt

Alte Technik verliert in der Regel an Wert, doch hin und wieder gibt es Produkte, die an Wert zulegen, wie Uhren oder Autos. Bei Smartphones kommt das sehr selten vor, aber ein funktionierendes Apple iPhone der ersten Generation gehört dazu.

Und für Einheiten, die noch verschweißt sind und nie benutzt wurden, werden sogar gerne mal über 50.000 oder sogar 60.000 Dollar gezahlt. Die Nachfrage hat etwas nachgelassen, aber so ein Apple iPhone hat noch einen Wert von 40.000 Dollar.

Vielleicht habt ihr vor ein paar Tagen mitbekommen, dass so ein iPhone verkauft wurde und es sogar eine der seltenen Einheiten mit einem „Lucky You“-Sticker von Apple war. Nun, Marques Brownlee alias MKBHD hat dieses Apple iPhone gekauft.

Man könnte jetzt meinen, dass man sowas als Sammlerstück zurücklegt, ein paar Jahre wartet und es dann erneut verkauft, immerhin werden es immer weniger Einheiten dieser Art. Doch MKBHD hat sich lieber für ein Unboxing entschieden.

Für seinen Kanal vielleicht sogar die bessere Investition.

Apple: Das XR-Headset „hat mich umgehauen“ Nur noch wenige Wochen bis zur (möglichen) Ankündigung des ersten Headsets von Apple, welches im Kern ein VR-Headset sein dürfte, das aber auch gerne als XR-Headset und Mischung aus AR […]21. April 2023 JETZT LESEN →

-->