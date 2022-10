Das Apple iPhone wird euch ab dieser Woche mehr Werbung anzeigen

Das Apple iPhone wird zunehmend zu einer Werbeplattform für Apple, was viele vor ein paar Jahren sicher nicht vermutet hätten, da das Unternehmen gerne gegen Google oder Facebook gestichelt hat. Doch jetzt hat Tim Cook selbst Interesse daran.

Mehr Werbung im App Store von Apple

Apple hat den Entwicklern mitgeteilt, dass ab dieser Woche die neuen Werbeblocks im App Store eingeführt werden, die man im Sommer angekündigt hat. Es sind zwei Bereiche, die Werbung bekommen: Startseite und Produktseite einer iOS-App. Die ersten Anzeigen wird man ab dem 25. Oktober sehen, also schon am Dienstag.

Ich gehe mal davon aus, dass iOS 16.1 die entsprechende Basis dafür legt, denn das Update wird am heutigen Abend verteilt. Die Werbung wird euch einmal bei den App-Vorschlägen und noch im „Das gefällt dir vielleicht auch“-Bereich angezeigt.

Werbung ist als Werbung gekennzeichnet, wie man das von den anderen Anzeigen im App Store bereits kennt. Wobei ich sagen muss, dass man die Werbung auf der Startseite nicht immer direkt als Werbung erkennen wird, denn da fällt ja erst das große Bild auf und dann klickt man womöglich schon auf den entsprechenden Post.

Noch mehr Werbung bei Apple-Produkten

Angeblich war es das auch noch nicht, denn Apple testet auch Werbung in Apps wie Apple Maps oder Apple Books. Und es wäre denkbar, dass wir bald bei Apple TV+ erste Werbung sehen. Am Ende des Tages wird einiges davon auch kommen.

Werbung ist nämlich ein sehr lukratives Geschäft und Apple kann damit zur Not sinkende Umsätze in anderen Bereichen ausgleichen. Die Börse wird das sicher freuen, denn Apple steht noch am Anfang und hat viel Platz für mehr Werbung.

Video: Apple iPhone 14 Pro Langzeit-Test

