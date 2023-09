Apple und das Ende des kompakten iPhone Mini

Apple entschied sich mit dem iPhone 12 Mini für ein richtig kompaktes Smartphone im Lineup und aktualisierte dieses auch mit dem iPhone 13 Mini. Doch die Kunden nahmen es nicht an, jedenfalls nicht so, wie sich das Apple damals vorgestellt hat.

Apple iPhone: Aus Mini wurde Plus

Daher folgte auf das iPhone 13 Mini das iPhone 14 Plus, was zwar auch nicht der erwartete Bestseller wurde, aber es kam wohl besser als der Vorgänger an. Ganz konkrete Verkaufszahlen haben wir übrigens nicht, da Apple diese nicht nennt.

Doch die Entscheidungen von Apple passen zu den vielen Analysen, denn es wird ein iPhone 15 Plus auf dem Apple Event morgen erwartet. Doch nicht nur das, es wird vielleicht auch das Ende des iPhone 13 Mini sein, wenn die Keynote vorbei ist.

Laut Mark Gurman sind die Lieferzeiten für einige Farben und Versionen schon bei zwei Monaten und es deutet sich an, dass das kompakte Apple iPhone nach dem Event nicht mehr im Online Store verfügbar sein wird. Womöglich läuft es noch eine Weile bei Händlern, aber wir steuern auf das offizielle Ende des iPhone Mini zu.

Apple iPhone: Der Kunde entscheidet

Ich kenne ein paar Fans des iPhone Mini, die wird das sicher nicht freuen. Mir war es dann tatsächlich immer etwas zu kompakt, auch wenn ich es besser als das Plus im Portfolio fand. Am Ende entscheidet aber eben der Kunde mit der Nachfrage.

Das kompakteste iPhone wird dann nach dem Apple Event das iPhone SE mit 4,7 Zoll sein, dann gibt es aber einen dicken Rand, nur eine mittelmäßige Kamera und keine aktuelle Hardware. Für mich ist das eine andere Kategorie, als das iPhone 13 Mini. Mal schauen, ob wir jemals wieder ein iPhone Mini von Apple sehen werden.

Video: Apple Event 2023 Prognose

