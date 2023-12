Apple plant neuen Knopf für das nächste iPhone

Wir haben schon im Sommer gehört, dass Apple nach dem Action Button, der den Mute-Switch ersetzt hat und bald in alle iPhones wandert, einen ganz neuen Knopf für 2024 plant. Die Bezeichnung soll wohl „Capture Button“ in Englisch lauten.

Apple plant Video-Knopf für iPhones

Jetzt hat sich Mark Gurman von Bloomberg ganz nebenbei in seinem Newsletter dazu geäußert und diesen Schritt „bestätigt“. Die neuen iPhones für 2024 werden also einen eigenen Knopf für Videoaufnahmen bekommen, sie die Apple-Quelle.

Der Name hat das schon angedeutet, aber damit haben wir jetzt eine gute und sehr zuverlässige Quelle. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple im kommenden Jahr die räumlichen Videos in den Mittelpunkt rückt, da bald Apple Vision Pro erscheint.

Das erste VR-Headset von Apple kann diese abspielen und erste Berichte sprechen von einem beeindruckenden Erlebnis. Es gibt sogar schon Medien, die das mit den eigenen Inhalten ausprobieren konnten und „Spatial Video“ sehr gelobt haben.

Aktuell gibt es diese Möglichkeit nur mit dem iPhone 15 Pro, aber Apple wird wohl auch das normale iPhone 16 kommendes Jahr dafür vorbereiten. Und damit man es schnell und einfach nutzen kann, gibt es womöglich einen eigenen Knopf dafür.

Das ist ein sehr interessanter Schritt, der auch zeigt, wie wichtig diese Funktion für Apple ist. Als jemand, der das iPhone sehr häufig für Videos nutzt, bin ich aber mal gespannt, was dieser „Capture Button“ am Ende kann und noch so bieten wird.

Apple iPhone SE 4: Das sind die aktuellen Gerüchte Das erste iPhone SE kam 2016 auf den Markt und nutzte das iPhone 5s als Basis, dann folgte eine größere Pause und 2020 kam das iPhone SE 2 auf den […]17. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->